Novo lar de idosos da APS da Castanheira fica pronto até final do ano

Vai ficar pronto até final do ano o novo lar de idosos que está a ser construído e será gerido pela Associação de Promoção Social (APS) da Castanheira do Ribatejo, com capacidade para 30 pessoas em duas valências: 20 utentes em estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI) e uma dezena em centro de dia.

Representa um investimento total a rondar 1,5 milhões de euros e tal como o presidente da APS já havia dito a O MIRANTE em 2023, a perspectiva é de que o equipamento rapidamente fique lotado devido à grande procura da comunidade. A expectativa é que as inscrições para a nova valência de idosos abram no início do próximo ano. O lar nasce no edifício municipal existente na Vala do Carregado que estava fechado há doze anos por falta de actividade da única associação que, à data, o ocupava. A ideia inicial da associação era custear a obra do seu bolso mas acabou por conseguir candidatá-la ao programa PARES da Segurança Social, que agora o vai financiar em 75%.

O edifício na Vala do Carregado, recorde-se, custou 375 mil euros à Câmara de Vila Franca de Xira e foi inaugurado em 2010. Só foi usado pela Associação Desportiva e Cultural da Vala do Carregado, que ali chegou a promover alguns eventos que mobilizaram a comunidade mas a associação acabou por se extinguir pouco depois e o edifício voltou para as mãos do município ficando sem uso até hoje.

