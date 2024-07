Câmara de Alenquer atribui 60 mil euros a associações culturais

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a atribuição de 60 mil euros, destinados a 20 associações do concelho, para apoio às suas actividades regulares de âmbito cultural.

A maior fatia vai para a Sociedade Filarmónica União e Progresso de Abrigada que vai receber 8.605,11 euros e a Sociedade Filarmónica Olhalvense que vai receber 8.297,34 euros. A Associação Musical de Cabanas de Torres tem direito a 6.262.50 euros e a Sociedade Musical Alenquerense 6.243,75 euros.

O Regulamento Municipal de Apoio às Colectividades e Associativismo, em vigor desde Setembro de 2011, determina os critérios específicos no apoio à Actividade Regular de Âmbito Cultural.

Em reunião do executivo, o vereador do PSD, Nuno Henriques aprovou a atribuição dos apoios mas ressalvou que os mesmos deviam ser anuais e não serem submetidos “aos poucos” para aprovação, conforme as necessidades. O autarca defendeu ainda um regulamento global para todas as colectividades do concelho e um gabinete municipal que coordene as actividades das associações, para evitar que ocorram eventos no mesmo dia e à mesma hora.