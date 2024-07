Nova unidade de saúde vai ficar localizada no actual parque de pesados, numa zona central do Cartaxo.

Câmara do Cartaxo aprova concurso para construção do novo Centro de Saúde

A Câmara Municipal do Cartaxo aprovou por unanimidade, em reunião do executivo, o lançamento do concurso público para a construção da Unidade de Saúde do Cartaxo.

O novo centro de saúde vai ficar onde hoje está o parque para camiões, perto da esquadra da PSP, e numa zona movimentada da cidade. “Tratámos do processo desde inicio e fizemos todo o caminho até aqui. Vamos dar um salto significativo na saúde do nosso concelho”, afirmou o presidente do município, João Heitor (PSD).

O vereador do PS, Fernando Amorim congratulou-se com o avanço da obra mas sublinhou que o anterior executivo socialista, liderado por Pedro Magalhães Ribeiro, contribuiu para este processo. Mas para João Heitor o caminho que este assunto estava a levar, o Cartaxo só ia ter centro de saúde “no dia de são nunca”.