Excesso de publicidade no espaço público de Tomar foi assunto na assembleia municipal

O excesso de publicidade nas principais vias da cidade de Tomar, assim como a sua localização, foram assunto na última assembleia municipal, que decorreu a 21 de Junho. O deputado do PSD João Tenreiro demonstrou a sua preocupação com a “publicidade desgovernada” visível por toda a cidade, defendendo que é fundamental criar um regulamento para a controlar a publicidade.

João Tenreiro pediu explicações ao executivo camarário, liderado por Hugo Cristóvão (PS), recordando que, quando era vereador, entre 2013 e 2017, tinha sido aprovado implementar um regulamento para o efeito. “Como é que isto está, que reuniões teve, que diligências fez?”, questionou. João Tenreiro insistiu, afirmando que com a chegada do Verão é costume ver cartazes pendurados e espalhados por todo o lado, e, “sendo Tomar uma cidade virada para o turismo, devia haver um maior cuidado”, defendeu.

O presidente da câmara municipal reconheceu que a criação de um regulamento da publicidade não tem sido uma prioridade para o município, embora afirme que quando é passada a licença para publicidade, as associações sabem onde podem ou não afixar os cartazes. Terminou reconhecendo que há muitas pessoas e entidades que violam as normas estabelecidas, mas que não há falta de regras. “As regras estão perfeitamente estabelecidas”, frisou.