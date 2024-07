Cavalo do Sorraia inspira festival multifacetado em Alpiarça

O Sorraia Fest realiza-se durante o próximo fim de semana em plena Reserva Natural do Cavalo Sorraia, em Alpiarça, e conta com com espectáculos musicais, gastronomia, actividades equestres e picarias.

Organizado e promovido pela Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Alpiarça, o Sorraia Fest está de volta de 12 a 14 de Julho. A Reserva Natural do Cavalo Sorraia vai ser palco de música ao vivo, tasquinhas com os pratos da cozinha e doçaria tradicionais de Alpiarça, provas equestres, degustação de vinhos, picarias, folclore e ainda actividades e animações para as crianças que incluem alimentar os animais da reserva na manhã de sábado, às 10h00. O convite é feito pela presidente de câmara, Sónia Sanfona, que refere ser uma forma de os visitantes ficarem a saber mais sobre esta espécie primitiva e única que é o Cavalo Sorraia.

Os destaques começam logo na abertura do certame, às 19h00, com a prova de vinhos de adegas locais. De seguida a Gala Equestre Miguel Fonseca, às 22h00, com participação dos alunos da Escola de Equitação da Reserva Natural do Cavalo Sorraia, Escola de Acordeão da Banda da Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º de Dezembro, Duo de Violoncelos e Grupo Arco-Íris com sevilhanas do Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim (CRIAL).

De realçar a oferta de sábado, com a campanha de adopção de animais do canil de Alpiarça, às 14h30. A partir das 18h00 há folclore com o Grupo Regional Folclore da Benedita e o Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça – Albandeio e uma das novidades deste ano, o desfile de marchas populares pelo Grupo Arco-íris (mini-marcha), Marcha Sénior "Alpiarça Ativa +55" e Marcha de Almeirim.

Segundo o site do município, o zoólogo, anatomista, criador de cavalos e paleontologista português Ruy d'Andrade foi quem descobriu os últimos sobreviventes desta subespécie em Portugal, junto ao rio Sorraia, tendo-os baptizado com o mesmo nome. Foi também o responsável pela preservação da raça, juntando um pequeno grupo de cavalos Sorraia numa sua propriedade na zona do rio Sorraia. Os seus estudos convenceram-no de que o cavalo Sorraia não representa apenas uma raça, mas também o que resta do cavalo primitivo e autóctone do sul da Península Ibérica. Com a evolução dos tempos alguns foram treinados para o mais alto nível de dressage, outros engatados em competições de atrelagens, utilizados para passeios equestres, introdução para aulas de equitação bem como hipoterapia.