Santarém recebe Festival Nacional da Canção Rural

O terceiro Festival Nacional da Canção Rural vai decorrer na noite de sábado, 6 de Julho, às 21h30, no Convento de São Francisco, em Santarém. Esta edição do concurso conta com doze participantes dos municípios associados da AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho: Arcos de Valdevez, Borba, Cantanhede, Cartaxo, Chamusca, Lagoa, Palmela, Rio Maior, Santarém, Torres Vedras, Viana do Castelo e Vidigueira e integra a programação da Cidade do Vinho 2024.

A banda Maria Café vai representar Santarém e é composta por André Morais (piano), João Areias (baixo), João Carvalho (percussão), Ricardo Neto (voz e guitarra acústica), de Amiais de Baixo e Tomás Lacerda (guitarra eléctrica). O Festival Nacional da Canção Rural vai atribuir prémios ao 1º, 2º e 3º classificados, assim como à Melhor Música, Melhor Letra, Melhor Interpretação e Prémio Online.

A iniciativa é promovida pela AMPV - Associação de Municípios Portugueses do Vinho, pela Associação Rotas dos Vinhos de Portugal e pela Câmara Municipal de Santarém, que celebram o título de “Cidade do Vinho 2024”. O objectivo do evento é fomentar a criação musical que enalteça a vida e as tradições rurais, proporcionando maior visibilidade a estas regiões.