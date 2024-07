Festas de São João no Entroncamento alvo de críticas

Na última reunião de câmara do Entroncamento, o vereador do PSD Rui Gonçalves fez chegar ao executivo queixas que lhe foram transmitidas pela população e por artesãos locais. O vereador afirma que as Festas de São João e da Cidade foram uma decepção para a população que não considerou o cartaz apelativo, apontando que a variedade e qualidade dos eventos deixou a desejar. Segundo o autarca da oposição, também os artesãos sentiram vários desafios durante a semana de festividades pela pouca promoção do artesanato por parte do município, pela falta de qualidade de vários stands que deixavam chover no seu interior e pelo elevado preço por banca, cobrado pelo município.

Rui Gonçalves citou uma mensagem recebida por parte de um artesão local que lamenta a pouca adesão dos artesãos às festas. O vereador afirma que os sociais-democratas, apesar de não concordarem na íntegra com as queixas apresentadas, concordam com o problema exposto, alertando para a necessidade de reflectir sobre as festas e o seu modelo. “Problemas vão sempre existir, mas tem de haver agilidade, vontade e humildade para os tentar resolver” disse o autarca.

O vereador social-democrata aproveitou para reportar que uma colaboradora municipal interpelou o artesão que expôs a situação sobre o porquê de enviar emails para os vereadores sem pelouro uma vez que “não resolvem nada”. “Além de incorrecta, esta percepção está muito distante da realidade autárquica. Nem sempre levamos a nossa avante mas as decisões são tomadas por um conjunto de sete vereadores e a isso se chama democracia” atira. O presidente da câmara, Jorge Faria (PS), não teceu qualquer comentário sobre o assunto.