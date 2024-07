Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa distinguiu o festival Alma do Vinho 2023 como “Evento do Ano”. Alenquer volta a receber a iniciativa de 12 a 15 de Setembro.

Alma do Vinho em Alenquer conquista prémio “Evento do ano”

O maior festival de vinhos da região de Lisboa regressa entre 12 a 15 de Setembro a Alenquer com as melhores perspetivas para mais quatro dias de provas, concertos, encontros, exposições e muito mais. A edição de 2023 da Alma do Vinho contou com 30 mil visitantes e mereceu a aprovação no Concurso de Vinhos de Lisboa 2024, organizado pela Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa, onde foi considerado o “Evento do Ano”.

Tal como no Concurso de Vinhos de Lisboa de 2023, os vinhos produzidos no concelho de Alenquer voltaram a sobressair com vários galardões. Quinta de Chocapalha (Melhor Arinto e Prémio Ouro), Casa Santos Lima (Prémio Excelência e Grande Ouro), Quinta do Lagar (Vinho Revelação), Adega Cooperativa da Labrugeira (Prémio Ouro), Cunha & Folque (Prémio Ouro duas vezes), Quinta Vale Benfeito (Prémio Ouro duas vezes), Cas'Amaro (Prémio Ouro) e Quinta do Vale Mourisco (Prémio Prata) foram distinguidas como as melhores produções e firmaram o território como destino vínico apetecível.

A Região Demarcada dos Vinhos de Lisboa abrange os Vinhos IGP Lisboa e nove denominações de origem protegida, onde se inclui a DOP de Alenquer. Conta um total de 10 mil hectares de vinha certificada, duas mil famílias de viticultores e vendas anuais a totalizar cerca de 66 milhões de garrafas. As exportações rondam 80% da produção, para um total de 100 países.