Festa do Emigrante regressa a Freixianda

Iniciativa pretende dar as boas vindas a toda a comunidade emigrante e angariar fundos para a secção de bombeiros de Freixianda

A oitava edição da Festa do Emigrante da Freixianda regressa ao concelho de Ourém, dia 8 de Agosto. A iniciativa tem o objectivo de dar as boas vindas a toda a comunidade emigrante e angariar fundos para a secção de bombeiros de Freixianda. O evento resulta de uma parceria da Liga de Amigos da Secção de Bombeiros da Freixianda com o Município de Ourém, contando com o apoio da União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais e algumas empresas locais e nacionais.

A festa terá início com a abertura do bar e restaurante, pelas 18h00, com o habitual frango assado a ser servido às 19h00, havendo possibilidade de venda das refeições para fora. O restaurante vai estar instalado no centenário Mercado do Peixe da Freixianda. A animação musical fica a cargo do Grupo PA3 às 21h30h e o artista “Saul e Sua Banda” sobe ao palco às 23h00. Logo depois os DJ Ben da TVI e Pedro Silva animam a festa até de manhã.