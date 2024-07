Festival Nacional da Canção Rural com ribatejanos no pódio

Pedro Chá e Diogo Rosa, com a música “Vidigueira, Vila Encantada”, venceram em representação do município de Vidigueira o 3º Festival Nacional da Canção Rural que decorreu no sábado, 6 de Julho, no Convento de São Francisco, em Santarém. O 2º lugar foi para Mónica Pires, representante de Rio Maior, com a música “Cantemos”, enquanto o 3º lugar foi atribuído à Banda Maria Café, de Santarém, com o tema “Brinde à Vida”. A banda é constituída por André Morais (piano), João Areias (baixo), João Carvalho (percussão), Ricardo Neto (voz e guitarra acústica) e Tomás Lacerda (guitarra eléctrica).

Esta edição do Festival Nacional da Canção Rural foi promovida pela AMPV - Associação de Municípios Portugueses do Vinho, pela Associação Rotas dos Vinhos de Portugal e pela Câmara de Santarém, que celebram o título de “Cidade do Vinho 2024”. O município do Cartaxo venceu o Prémio de Melhor Interpretação, com Cláudia Zarro e a música “Sou Mulher”, enquanto a concorrente do município de Lagoa, Catarina Cândido, venceu o Prémio Melhor Música, com o tema “Uva és Rainha”. O Prémio Melhor Letra foi entregue a Cristiano Neves, do município de Cantanhede, que interpretou o tema “Mundo Rural”.

Refira-se ainda que de 12 a 21 de Julho estão abertas as votações online - em https://cancaorural.ampv.pt - para a canção mais popular para o público, com um prémio de 600 euros. Os vídeos das 12 canções estão disponíveis online.