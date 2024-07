Marioneta gigante vem de Espanha para passear por Santarém

A companhia espanhola La Fam Teatre traz até Santarém o espectáculo de rua ‘Aquiles’, na noite de sexta-feira, 12 de Julho, pelas 22h00. O espectáculo, que envolve uma marioneta com mais de cinco metros de altura, começa junto da Loja do Cidadão e segue até ao Jardim da Liberdade.

Em mais uma iniciativa do in.Circo - Festa das Artes de Circo, o clássico herói Aquiles vai visitar Santarém e trazer a mitologia grega para as ruas de Santarém. O Aquiles que a cidade vai conhecer é uma marioneta gigante com cinco metros e meio de altura. Esta companhia de teatro de rua nasceu em 2014, em Vila-Real, Castella, a partir da inquietude e de experiências de uma equipa de actores, atrizes e músicos, todos com a intenção de trabalha novos códigos e estéticas de encenação, que permitam transformar a rua num espaço de atuação convencional.