Noite de Stand-up comedy na Póvoa de Santa Iria

Grémio Dramático Povoense dinamiza “Há noite no Pátio” e dia 13 de Julho recebe a artista Laura que promete fazer rir a plateia.

O Pátio Aníbal Faustino, na Póvoa de Santa Iria, vai ser palco de uma noite de stand-up comedy com Laura. O espectáculo está agendado para dia 13 de Julho, pelas 21h30, e insere-se na programação da segunda edição do “Há noite no Pátio”, promovido pelo Grémio Dramático Povoense.

“Há noite no Pátio” vai decorrer até 27 de Julho com animação, música, cinema e stand-up comedy. As entradas para os espectáculos são livres.