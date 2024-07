“Retiro do Torricado” volta a animar Aveiras de Baixo

Musica, gastronomia e tradição fazem parte do “Retiro do Torricado” que vai acontecer de 12 a 14 de Julho em Aveiras de Baixo.

O “Retiro do Torricado” está de regresso a Aveiras de Baixo de 12 a 14 de Julho e vai ter lugar no pátio da escola primária. O certame conta com um programa de actividades variado que inclui música, gastronomia e tradição.

Do cartaz musical destaque para o Duo Bruno e Célia, Duo Paulo e Ricky e animação com os alunos de acordeão do Centro Cultural Azambujense.

Este é um evento anual integrado na marca Azambuja – Terras do Torricado, iniciativa lançada pelo município em 2018 e que pretende promover a iguaria gastronómica Torricado.

A organização do “Retiro do Torricado” é da responsabilidade da Casa do Povo de Aveiras de Baixo e conta com o apoio do Município de Azambuja e da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo.