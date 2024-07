Rota da água em pasteleira em Vila Chã de Ourique

O Centro Social Ouriquense, de Vila Chã de Ourique, promove o sexto Passeio das Pasteleiras com o tema Rota da água. Os participantes são convidados a conhecer todo o circuito do primeiro sistema de fornecimento de água público à freguesia, constituído pelos chafarizes, instalados na vila pela mão do benemérito Francisco Ribeiro. O passeio está agendado para domingo, 14 de Julho, a partir das 10h00.

Serão também visitados todos os locais onde existem pontos de abastecimento, charcas, azenhas, poços e outros, levando os participantes a uma viagem de bicicleta antiga pelo território. O final culmina com almoço-convívio ao ar-livre.