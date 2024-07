Tudo a postos para a festa em Alqueidão do Rei

A Associação Recreativa e Cultural de Alqueidão do Rei, do concelho de Santarém, esteve a preparar os Festejos em Honra de Nossa Senhora da Esperança, que se realizam de 12 a 15 de Julho com petiscos, filhós, café d’avó e serviço de jantares durante o fim-de-semana. No primeiro dia há um torneio de chinquilho às 21h00, baile com Rui Saraiva (22h30) e espectáculo com Sunset (01h30).

No sábado começa um peditório às 09h00 e à tarde é esperada a recolha de fogaça acompanhada pela fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Alcanede (16h30) e a actuação do Rancho Folclórico de Viegas (18h00). Às 23h00 os Fora de Série animam a festa com um baile e segue-se Hot Crazy Boy. Domingo há missa seguida de procissão às 15h00 e às 16h30 actuação da Sociedade Filarmónica Alcanedense. A entrega da bandeira à próxima comissão acontece às 19h00 e às 22h00 há baile com João Louro. Segunda-feira é servida a tradicional canja de peru à 01h00, mas antes, às 22h00, há baile com DavidC e venda de filhós e café da avó, às 17h00.