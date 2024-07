Exposição de pintura e escultura no Vale de Santarém

A associação Vale de Santarém Identidade e Memória promove de 13 a 27 de Julho a exposição de pintura e escultura “O Vale de Santarém em telas e outros materiais”, com obras de artistas da terra e de outras localidades. A exposição está em exibição no Estúdio Sérgio Eloy, na Rua Almeida Garrett, nº. 17 e pode ser visitada diariamente entre as 15h00 e as 19h00.