Karla da Silva escolheu Santarém para viver e vai cantar na Casa do Brasil

Na noite de 18 de julho, a Casa do Brasil/Casa Pedro Álvares Cabral em Santarém vai receber um concerto da cantora brasileira Karla da Silva.

A cantora brasileira Karla da Silva vai dar um concerto na noite de quinta-feira, 18 de Julho, pelas 22h00, na Casa do Brasil/Casa Pedro Álvares Cabral em Santarém. A artista apresenta ao público o espetáculo ‘Sotak’, ao longo do qual vai viajar pela música do seu país natal, em especial o popular samba. A cantora escolheu Santarém para viver juntamente com sua família há quase dois anos.

Karla pretende apresentar clássicos do samba e da bossa nova, através de músicas compostas por nomes como Gilberto Gil, Tom Jobim, Caetano Veloso e Cesária Évora, além de suas próprias canções, sendo acompanhada por Diogo Guanabara no violão e no bandolim.

Karla da Silva, cantora e compositora nascida no Rio de Janeiro, foi premiada no festival IberMúsica, em 2018, ano em que realizou uma digressão e lançamento do segundo disco, ‘Gente Que Nunca Viu Vai Ver a Pretíssima Coroação’. Nesse ano tocou em Portugal em locais como a Casa da Música, no Porto, no Festival Mega Samba, em Sesimbra, e, em França, na sala Favela Chic.

A carreira de Karla começou há 17 anos quando ainda cantava samba de raiz nos bares da zona da Lapa, no Rio de Janeiro. Em 2011 gravou o primeiro álbum, ‘Quintal’. No ano seguinte foi semifinalista na primeira edição do The Voice Brasil, o que lhe rendeu reconhecimento nacional e internacional. Em 2014, o seu primeiro álbum foi selecionado pela plataforma Natura Musical para participar no concurso Edital Nacional Natura Musical, realizando uma digressão de lançamento pelo Brasil. Em 2015, apresentou o disco na Europa e foi ainda convidada para o Festival Natura Musical, actuando em espetáculos ao lado de grandes nomes da música brasileira como Gal Costa, Milton Nascimento e Emicida.

Já a viver em Portugal, Karla da Silva lançou o projecto Samba Cura. Faz parte da Orquestra Bamba Social e integrou, a convite do músico Pierre Aderne, a série televisiva ‘“Rua das Pretas Coliseu’, que teve duas temporadas exibidas pela RTP1. Nas gravações para a série actuou, no Coliseu dos Recreios de Lisboa e do Porto, ao lado de artistas como Paulo de Carvalho, Maria João, Paulo Flores, Tito Paris, Agir, entre muitos outros.

Para o futuro, a cantora espera lançar o quarto álbum, ‘Sotak’ em setembro deste ano de 2024. Além disso, a cantora tem-se dedicado a expandir sua musicalidade pela Europa, onde realizou uma digressão no verão passado por Itália com lotações esgotadas, tendo ainda apresentado seu projeto solo de música samba em tradicionais casas de Paris, como L'Ermitage, New Morning ou La Petite Halle. Passou também por festivais de música como o MEO Marés Vivas (Porto 2023), Paleo (Suíça 2023), Brasilônia (Alemanha 2024), além de diversos Centro Culturais Franceses.