Radar Social arranca em Sardoal

O projecto Radar Social, arrancou dia de 1 Julho no Sardoal. A medida financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) visa sinalizar e apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade social, pobreza e exclusão social. Assenta no desenvolvimento de um trabalho de parceria e de cooperação, de referenciação e conhecimento dos problemas de pobreza e exclusão social, em complementaridade com a rede social.

O desenvolvimento do projecto surge no seguimento de uma candidatura, apresentada pelo Município de Sardoal, e com um horizonte temporal de 27 meses e a constituição de uma equipa multidisciplinar constituída por dois técnicos superiores (serviço social e psicologia). A primeira fase, tem duração de três meses, sendo feito um trabalho de actualização do diagnóstico social, actualização do plano de desenvolvimento social e criação do plano de acção. Na segunda fase será elaborado um sistema integrado de georreferenciação social e de capacitação do território, na activação das respostas e optimização dos recursos, conseguindo maior eficácia de acção das entidades locais. A identificação de casos de pobreza e exclusão social, o acompanhamento da situação de vulnerabilidade das famílias e a articulação com os serviços e as entidades locais, pretendem garantir a prestação de apoio e serviços adequados às necessidades do concelho.