Tasquinhas, quermesse, música e boa disposição nas Festas da Tapada

As Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição, na Tapada, Almeirim, decorrem no fim-de-semana de 12, 13 e 14 de Julho, junto ao Ringue Desportivo, tasquinhas, quermesse, música, animação e actividades culturais.

O fadista humorístico Baixinho do Fado, na noite de sexta-feira e o animador e humorista, António Gomes, no sábado, vão protagonizar dois momentos de boa disposição nas Festas, que são também local de reencontro das pessoas da terra com amigos e familiares que ali não vivem durante o ano.

Outros artistas no cartaz são a banda pop/rock Eufória; o DJ Reflexus, José Santos; Paulo Canavarro - que anima o baile de sábado à noite - e o duo musical MB Music, no encerramento, a seguir à actuação do Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim.

No domingo, a partir das seis da tarde, é celebrada missa, seguida de procissão pelas ruas da localidade, que integra a freguesia de Almeirim.