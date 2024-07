Últimas vagas para observar os astros em Santarém

O Museu Diocesano de Santarém (MDS) acolhe a quinta edição da observação astronómica nocturna “Contemplar o Céu” na sexta-feira, 12 de Julho, das 21h00 às 00h00, com sessões de 01h15. A iniciativa realiza-se no âmbito do +Museu - Comemoração do 10.º aniversário do MDS e é uma oportunidade única para conhecer o museu fora do horário habitual e subir à torre para observar os astros.