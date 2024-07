Valada recebe festival de folclore

O Rancho Folclórico Ceifeiras de Porto Muge vai organizar o seu 11º Festival de Folclore no Largo da Igreja, em Valada, com três ranchos convidados. O festival está agendado para sábado, 27 de Julho, às 21h30. Como grupos convidados estão o Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém, Rancho Etnográfico Flores das Cortes, de Miranda do Corvo, e Rancho Honra e Glória de Arrentela, do Seixal.