Criatura & Coro dos Anjos trazem música portuguesa a Santarém

O Largo do Seminário, em Santarém, recebe na noite de sexta-feira, 19 de Julho, pelas 22h00, um concerto com o grupo Criatura & Coro dos Anjos, um colectivo empenhado em romper os “padrões culturais já saturados e desfasados da realidade portuguesa”. A Criatura apresenta-se como um eclético bando de músicos, artistas e gente que se dedica a revisitar a memória popular do território que habita e que a partir dela se propõe criar música e arte que nasce de outras formas de olhar, sentir e ser a tradição.

Editaram um primeiro disco ‘Aurora’, em 2016, e lançaram, em 2021, ‘Bem Bonda’, dois discos que começaram a ser criados em 2014, na sequência de um projeto desenvolvido no decorrer de uma residência artística no Musibéria, com apoio da Câmara Municipal de Serpa, onde Edgar Valente envolveu quase meia centena de pessoas, entre músicos, criadores, construtores de instrumentos, cantadores e outros cultores, unidos pela vontade de questionar e recriar a música popular portuguesa.