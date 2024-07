Gala da Sociedade Filarmónica Benaventense mostrou talentos

Cerca de 40 alunos da Sociedade Filarmónica Benaventense participaram, no dia 3 de Julho, na Gala de Final de Ano realizada na sede da colectividade. O evento, que contou com a presença de alunos com idades entre os 8 e os 60 anos, teve como principal objectivo mostrar as aprendizagens adquiridas ao longo do ano. Os professores e o maestro abriram o espectáculo, seguindo-se as actuações dos alunos que demonstraram as suas aptidões em diversos instrumentos musicais. O público presente pôde apreciar interpretações de temas de artistas como Rihanna, Rui Veloso, Fernando Daniel, Linkin Park, Yan Tiersen e John Lennon, entre outros.

João Dias, maestro da banda há 14 anos e membro da Banda Sinfónica da PSP desde os seus 20 anos, salientou a importância do ensino da música para o desenvolvimento pessoal e académico dos jovens. “As políticas locais precisam de mudar e é crucial implementar o ensino da música. Para aqueles que iniciam o seu percurso escolar a música é muito importante para o seu desenvolvimento e para a sua concentração. O aluno ao aprender música tem de partilhar com os outros a forma de tocar, tem disciplina, e isso é importante para o desenvolvimento de qualquer ser humano”, afirmou.

Nunca é tarde para aprender

A escola de música da Sociedade Filarmónica Benaventense conta actualmente com cerca de 80 alunos e tem vindo a crescer graças às dinâmicas implementadas que tornam os conteúdos apelativos para os jovens e adultos. “Temos crianças com 6, 7 e 8 anos e pessoas com idades entre os 60 e os 70 anos. Nunca é tarde para aprender. Não se deve privar alguém de aprender algo que não conseguiu enquanto jovem, então aqui há sempre essa oportunidade e temos as portas abertas. Um dado curioso é que algumas crianças vieram aprender música e depois os pais acabaram também por se inscrever e fazem parte da nossa família”, comentou João Dias.

Na Sociedade Filarmónica Benaventense é possível aprender diversos instrumentos, incluindo oboé, clarinete, flauta, saxofone, trompete, trompa, trombone, bombardino, tuba, percussão, guitarra, piano, violino e canto. O corpo docente é composto por oito professores dedicados.

João Dias partilhou ainda uma reflexão sobre a necessidade de um maior investimento no ensino da música em Portugal, comparando com outras realidades mais desenvolvidas, como os países nórdicos. “Tenho alguns colegas, de cursos que tenho feito, não só de Portugal como também de outros países, e vamos contactando com realidades de outros países mais desenvolvidos. Não podemos dizer que Portugal não é desenvolvido, mas no que diz respeito à música estamos um bocadinho atrás”, comentou.

O maestro sublinhou também que, apesar de a música já estar presente nas escolas, os conteúdos oferecidos podem não ser suficientemente apelativos para motivar os jovens a seguir um caminho na vertente artística. A título de exemplo: “Há uns anos, o médico especialista em gastroenterologia, Jorge Canena, disse-me que tinha estado num congresso nos Estados Unidos da América e que se sentiu mal porque era o único indivíduo, entre todos os médicos, que não tocava um instrumento. Viu-se logo que era português. As minhas filhas não seguiram música, mas sabem tocar um instrumento”, concluiu João Dias.