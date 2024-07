Noite de karaoke em Porto de Muge este sábado

O Lusitano FC Portomugense, do concelho do Cartaxo, vai animar as noites de Verão em Porto de Muge. O próximo evento é uma noite de karaoke no Campo Esfola Vacas, com Nuno Correia, já este sábado, 13 de Julho, às 19h00. Recorde-se que O Lusitano, um clube com 103 anos, foi reactivado recentemente depois de mais de 10 anos de inactividade, sendo o principal responsável o seu presidente Fernando Marques, 64 anos, reformado da indústria farmacêutica.

Em entrevista a O MIRANTE, Fernando Marques afirmou que o objectivo é proporcionar convívios intergeracionais e actividades que vão ao encontro dos gostos da população, além de tentar instruí-la, uma vez que muitos não tiveram oportunidade de aprender. A nova direcção também arrancou com uma equipa de futsal de 12 jovens mulheres.

Fazem parte do conselho directivo o vice-presidente Luís Fonseca, o tesoureiro Valter Salgueiro, a secretária Mara Monteiro e os vogais Rui Gaia Martins, Bruno Duarte, Mário Martins, Luís Martins, Fernando Cardoso da Silva e Ana Filipa Duarte. Na assembleia-geral está Carla Loubet como presidente, acompanhada dos secretários Mónica Valada e Pedro Cláudio. O conselho fiscal é composto pelo presidente Rodrigo Anacleto, Vasco Loubet como secretário e Carlos Firmino como relator.