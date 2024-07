Rock da Velha celebra 25 anos com festival em Santarém

O Festival Rock da Velha vai celebrar na noite de sábado, 20 de Julho, o 25º aniversário em Santarém com actuações de três bandas na Casa do Campino, num espectáculo com entradas gratuitas enquadrado na programação do Verão In.Str. As entradas ficam limitadas ao espaço disponível. Em palco vão estar os grupos Allamedah, de Lisboa, Revenge Of The Fallen, de Cascais, e Klatter, de Santarém, três propostas musicais empenhadas em divulgar os sons mais pesados da música rock.

O Festival Rock da Velha nasceu em 1999 em Pernes, ligado à colectividade popularmente designada por Música Velha. O evento celebra a música rock nacional e internacional, tendo contado com a participação de quase uma centena de bandas, como Ramp, Bizarra Locomotiva, Seventh Storm Heavenwood, entre outras.