Biblioteca Municipal de Tomar cada vez mais próxima da comunidade

No dia 5 de Julho foram inauguradas no concelho de Tomar as duas primeiras “Biblioteca Junta+”, uma na Loja do Cidadão da Asseiceira e outra no Centro de Natureza da Póvoa, em Além da Ribeira. O projecto inovador visa proporcionar acesso à leitura e à cultura para as populações que residem em localidades mais afastadas dos centros urbanos. A iniciativa é uma resposta directa à necessidade de acesso ao conhecimento e aos recursos culturais, garantindo que todos, independentemente da sua localização geográfica, possam beneficiar dos serviços da Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca, refere a autarquia em comunicado.

Além de levar livros e outros materiais de leitura para as comunidades, as “Biblioteca Junta +” têm a missão de promover a interacção e o convívio entre os habitantes, especialmente os mais idosos. “Em muitas destas localidades, a solidão é um problema grave, e estas bibliotecas surgem como uma solução para fomentar o sentimento de comunidade. Assim, a equipa de técnicas da Biblioteca Municipal de Tomar, através de actividades de leitura, debates, oficinas e outros eventos culturais (Junta ++), promove também um espaço onde as pessoas se podem encontrar, partilhar experiências e construir laços”, afirma o município, acrescentando que este tipo de iniciativa é um exemplo de como a cultura e a educação podem ser ferramentas “poderosas” para a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida. “Ao proporcionar um ponto de encontro e de acesso ao conhecimento, as “Biblioteca Junta +” não só enriquecem o dia-a-dia dos seus utilizadores, como também fortalecem o tecido social das comunidades onde se inserem”, sublinha a nota.