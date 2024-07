O Dia Mundial do Rock assinala-se este sábado, 13 de Julho. O MIRANTE falou com o vocalista e fundador da Quinta do Bill, Carlos Moisés, que assume Tomar como uma fonte de inspiração para o grupo que funde com brilhantismo o rock, o folk e a pop.

Quinta do Bill: de Tomar para o mundo com muito orgulho

A Quinta do Bill nasceu há 37 anos com o nome inspirado na quinta de Valdonas, nos arredores de Tomar, onde o grupo ensaiava, e na alcunha (Bill) do dono da propriedade. Carlos Moisés, vocalista e um dos fundadores da banda, assume o apego às raízes com orgulho e refere que Tomar tem sido sempre fonte de inspiração. “É o nosso berço e a prova disso é que temos muitas canções com títulos alusivos a Tomar, tais como Saída de Coroas, Gualdim Pais, Anoitece no Mouchão... Assumidamente, a Quinta do Bill tem muita honra nisso, somos primeiramente de Tomar, depois do Médio Tejo, do Ribatejo, de Portugal inteiro e do mundo”, diz o carismático músico e cantor.

O grupo funde o rock com o folk e a pop que geram uma sonoridade inconfundível. Carlos Moisés reconhece que o rock não atravessa um momento de grande fulgor mas acredita que se trata de um fenómeno cíclico ditado por modas. “Estou convencido que o rock vai voltar em força. Neste momento a expressão do rock não é tão forte perante os mais novos, há outros estilos que estão mais em voga”, admite. Pela parte que lhes toca, diz que não têm razões de queixa e que as plateias nos seus concertos são multigeracionais, juntando pais, filhos, avós e netos.

Carlos Moisés considera que actualmente as atenções mediáticas e as tendências estão mais viradas para os cantores, para os artistas a nível individual, em detrimento do formato grupo. Reconhece que muitos músicos mais novos vão inspirar-se a estilos já passados que acabam por pegar e acredita que com o rock, nas suas variantes mais pesadas e mais leves, vai acontecer o mesmo. “Estou convicto que o rock vai voltar em força”, reforça.

A Quinta do Bill tem uma canção nova – A Saudade Aperta – e convida o público a ouvir e divulgar. É uma canção “meio balada” criada por Tiago Nogueira, dos Quatro e Meia, que Carlos Moisés rotula como “um grande compositor e letrista da nova geração”. Quanto ao futuro, Moisés diz que ainda lhe falta fazer muita coisa na música. “E como a velha máxima diz que isto de fazer música é 90% transpiração e 10% inspiração, enquanto houver saúde e energia cá estaremos aos pulos e a fazer a festa com as pessoas”, remata.