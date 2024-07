Rio Maior descarta David Carreira e chama GNR para a Frimor

A Câmara de Rio Maior denunciou o contrato com a agente do cantor David Carreira, que estava previsto actuar na Frimor - Feira Nacional da Cebola, no dia 31 de Agosto

A Câmara de Rio Maior denunciou o contrato com a agente do cantor David Carreira, que estava previsto actuar na Frimor - Feira Nacional da Cebola, no dia 31 de Agosto. Em causa está o facto de o jovem artista ter actuação marcada para uma semana antes na vizinha cidade de Caldas da Rainha, o que levou o município de Rio Maior a descartar esse espectáculo e substituí-lo pelos portuenses GNR.

“A proximidade geográfica e a proximidade temporal vão contra questões de princípio e são das principais cláusulas dos contratos para espectáculos. Resolvido o problema com a agente, que reconheceu o erro, a organização da Frimor 2024 avançou de imediato para a contratação de um novo nome para aquela data, podendo agora anunciar a presença dos GNR, de Rui Reininho e companhia”, explica o município liderado por Filipe Santana Dias em comunicado. A consagrada banda de rock originária do Porto, com 43 anos de carreira, vai actuar no palco Frimor Fest a 31 de Agosto.