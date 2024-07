Alunos da Chamusca viveram experiência enriquecedora em Festival Interescolas de Teatro

O Festival Interescolas de Teatro do Agrupamento de Escolas da Chamusca (FITAE) voltou a ser um sucesso. A iniciativa, promovida pelo agrupamento, tem como rosto principal Carlos Petisca, o artista natural da Chamusca que tem feito a diferença no panorama cultural do concelho. Realizaram-se seis espectáculos diferentes onde a representação e a música mereceram destaque. Os protagonistas foram todos os alunos do primeiro ciclo do Agrupamento que fizeram dos estabelecimentos escolares do concelho um polo de cultura em toda a comunidade.

Carlos Petisca juntou-se aos alunos durante 18 horas semanais para lhes proporcionar novos ensinamentos e formas diferentes de aprendizagem. O último espectáculo, por exemplo, recriou uma taberna (na foto) e foi realizado no recinto da Escola do Chouto. O espectáculo intitulou-se "A taberna do Jacinto onde até a água sabe a tinto". Nas redes sociais os elogios ao trabalho de Carlos Petisca multiplicam-se: “o seu trabalho traduz muito empenho e dedicação à arte e às crianças com quem trabalha. Os projectos que concretizou mostram um enorme conhecimento e valorização do património local e respeito pelo trabalho dos seus antepassados, trazendo à actualidade a arte do passado da Chamusca”, pode ler-se.

Vera Oliveira, da Companhia de Teatro Chamusca’Arte, também foi um dos rostos do projecto inserido no Plano Nacional das Artes (PNA) e Projecto Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE).