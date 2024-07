O baterista de Samora Correia que serpenteia as ruas de Lisboa em tuk-tuk

Seja rock ou seja metal é tudo uma questão de peso. No dia 13 de Julho celebra-se o Dia Mundial do Rock e, não sendo o rock a sua paixão, a história de Ricardo Tito merece ser contada e dada a conhecer.

Natural de Samora Correia, onde ainda hoje reside, o jovem transporta turistas de tuk-tuk em Lisboa, mas consegue conciliar a sua vida profissional com a enorme dedicação à música.

Ricardo Tito é baterista nas bandas metal Dercetius e All Against, sendo que nesta última teve oportunidade, em 2023, de subir ao palco do festival Vagos Metal Fest, a principal referência para os fiéis seguidores da cultura metaleira.

Em Samora Correia, com a ajuda do pai, isolou e transformou uma garagem num estúdio que serve para gravações e até ensaios à distância. A preparação física é um dos trunfos de qualquer baterista, como nos referiu, e tem em Igor Cavalera (Sepultura), Dave Lombardo (Slayer) e Gene Hoglan (Death e Testament) as suas principais fontes de inspiração na bateria.



