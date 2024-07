Porco no espeto e ensopado de borrego para saborear nas festas de Assentiz

O Centro Recreativo e Cultural de Assentiz, no concelho de Rio Maior, vai organizar três dias de festa. De 19 a 21 de Julho há reunião de amigos e família, música e almoços com porco no espeto, no sábado, e ensopado de borrego, no domingo, ambos a partir das 13h00 e mediante marcação. A festa começa às 19h00 de sexta-feira, 19 de Julho, seguindo-se o dj DJ Mouse, Xeques Orquestra e mais tarde DJ Keku.

Mouse volta a actuar no dia seguinte, às 21h30, antecedendo Hi-fi Energy Músic e o DJ Lion B. Domingo de manhã há peditório pelas ruas de Assentiz, acompanhado da Banda da Casa do Povo da Vila da Marmeleira e a tarde será para a missa e procissão em honra de Nossa Senhora Vitória. Os Viravadio sobem a palco às 18h00 e os festejos encerram à noite após a actuação de JC Power.

O Centro Recreativo e Cultural de Assentiz é uma associação sem fins lucrativos fundada em 1982, que tem como princípio a dinamização e organização de actividades culturais e desportivas na aldeia de Assentiz.