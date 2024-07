Comemorações da elevação de Marinhais a vila e criação da freguesia

A Junta de Freguesia de Marinhais, em parceria com a Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, vai comemorar os 39 anos da elevação de Marinhais a vila e os 96 anos da criação da freguesia nos dias 14 e 20 de Julho. No domingo, 14 de Julho, realiza-se uma caminhada pela vila a partir das 08h00 com partida do recinto de festas e às 10h00 há insufláveis no Largo da República. No sábado, 20 de Julho, é inaugurada a exposição “Profissões d´antigamente: o sapateiro” no Mercado de Cultura, em Marinhais. À noite, às 21h30, os Catraia animam o Largo da República com música.