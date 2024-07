Los Romeros e Ruth Marlene nas Festas da Romeira

A Sociedade da Romeira, no concelho de Santarém, preparou um cartaz de quatro dias de festa, de 18 a 21 de Julho, com serviço de almoços e jantares, festa da imperial e concertos com Los Romeros e Ruth Marlene. Às 21h00 do primeiro dia há a procissão de velas com as imagens de São Brás e Santa Catarina, com cortejo desde a Igreja dos Casais de São Brás até à Romeira. Uma hora depois começa a festa da imperial no Largo de Santa Catarina.

Na noite de sexta-feira actua a cantora Ruth Marlene e antes acontece um espectáculo de danças com Phil´s Place Santarém. O arraial continua com DJs pela noite dentro. Sábado à noite actuam Los Romeros e à tarde há pinturas faciais. No domingo realiza-se o peditório à população às 09h00 e um passeio de vespas e motorizadas às 09h30. Às 16h00 há missa seguida de procissão e apresentação dos novos juízes. O Dj Vassalo será responsável por uma sunset party e os festejos encerram com os 8 D´Aldeia após o jantar.