Classificação do Colete Encarnado como património imaterial está por decidir há três anos

O município continua à espera de uma resposta da Direcção-Geral do Património Cultural sobre a candidatura para inscrição da festa no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

Passaram três anos desde que a Câmara de Vila Franca de Xira submeteu à Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) a candidatura da festa do Colete Encarnado para inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial e ainda não há novidades. É por isso que o presidente do município disse a O MIRANTE, à margem da homenagem ao campino na tarde de sábado, 6 de Julho, que está na hora de falar directamente com o ministro da Cultura sobre o assunto para que o dossiê não fique esquecido nos gabinetes. “Entretanto o Governo mudou e ainda não falei com o novo ministro da Cultura sobre a candidatura mas é um dos assuntos que irei falar com ele para perceber qual é o ponto da situação”, garantiu Fernando Paulo Ferreira.

A consulta pública do processo esteve aberta durante 30 dias em Junho de 2023 e, já se sabe, além de várias manifestações de apoio também responderam várias associações ambientalistas e de protecção dos direitos dos animais, que se mostraram contra a classificação do Colete Encarnado como património imaterial. Evocaram sobretudo as esperas de toiros nas ruas como factores de alegada perigosidade para as crianças.

Ainda assim, Fernando Paulo Ferreira diz estar “muito seguro” da candidatura apresentada pelo município, ressalvando que o Colete Encarnado é uma festa à beira de celebrar o centenário - este ano foi a 92ª edição - e que está fortemente assimilada pela população do Ribatejo. “É também uma festa que ganhou o prémio das 7 Maravilhas da Cultura Popular e, este ano, o prémio 5 Estrelas para eventos desta natureza. Vamos ver, mantemos a esperança e estamos seguros da qualidade da candidatura. Aguardemos com serenidade”, afirmou.

A candidatura, recorde-se, foi submetida a 21 de Abril de 2021 à DGPC, culminando num trabalho iniciado em 2018, ainda no mandato de Alberto Mesquita como presidente da câmara, com o levantamento, catalogação e selecção da documentação a seguir para a candidatura. Se a candidatura for aprovada, o Colete Encarnado passa a estar inscrito no Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial, condição fundamental para uma eventual candidatura a Património Imaterial da UNESCO.