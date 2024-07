Filarmónica Alveguense quer voltar à rotina dos ensaios

Banda Filarmónica Alveguense é uma referência no panorama cultural do concelho de Abrantes e celebrou o 30º aniversário com um encontro de bandas.

A Banda Filarmónica Alveguense celebrou, a 22 de Junho, 30 anos de actividade com a realização da 26ª edição do Encontro de Bandas Filarmónicas, que decorreu na Escola Básica de Alvega e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos. A filarmónica, cuja direcção é presidida desde Agosto de 2023 por João Pereira, é um exemplo de vitalidade e juventude, uma vez que a média de idades das várias dezenas de elementos que compõem a banda é inferior aos 30 anos.

Em Abril deste ano, O MIRANTE acompanhou um ensaio da banda e falou com vários músicos que reconhecem as características diferenciadoras que fazem da filarmónica a jóia da coroa da cultura local de Alvega. Na reportagem, o presidente explicou o sentido de missão da actual direcção: “não podíamos deixar a banda morrer. Sabíamos que à partida não ia aparecer nenhuma lista, porque embora a população nos apoie, sabe-se que dirigir uma associação é trabalhoso, requer tempo, dedicação e ninguém quer ter essa responsabilidade”, referiu a O MIRANTE João Pereira, acrescentando que o grande desafio actual é conseguir recuperar a união de outros tempos. “Antes da pandemia - que provocou a saída de muitos elementos - éramos muito ligados e é essa união que existia entre todos, e que ao longo dos anos se foi perdendo, que queremos recuperar. Acreditamos que se as pessoas se voltarem a sentir confortáveis aqui, e a criar a rotina dos ensaios, temos tudo para ter de volta essa união”, vincou.