Sorraia Fest foi um sucesso em Alpiarça

A última edição do Sorraia Fest, que se realizou durante o fim de semana de 12 a 14 de Julho, em plena Reserva Natural do Cavalo Sorraia, em Alpiarça, foi um sucesso e mexeu com a comunidade do concelho. O certame, organizado e promovido pela Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Alpiarça, contou com espectáculos musicais, gastronomia, actividades equestres e picarias. Houve ainda actividades e animações para as crianças que incluem alimentar os animais da reserva.

A presidente de Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona, considerou que a iniciativa foi uma excelente forma de os visitantes ficarem a saber mais sobre esta espécie primitiva e única que é o Cavalo Sorraia.

Segundo o site do município, o zoólogo, anatomista, criador de cavalos e paleontologista português Ruy d'Andrade foi quem descobriu os últimos sobreviventes desta subespécie em Portugal, junto ao rio Sorraia, tendo-os baptizado com o mesmo nome. Foi também o responsável pela preservação da raça, juntando um pequeno grupo de cavalos Sorraia numa sua propriedade na zona do rio Sorraia. Os seus estudos convenceram-no de que o cavalo Sorraia não representa apenas uma raça, mas também o que resta do cavalo primitivo e autóctone do sul da Península Ibérica.