O Granho, no concelho de Salvaterra de Magos, está em festa de 26 a 29 de Julho

Festas do Granho com concertos, tasquinhas e muita animação

As Festas em honra de Nossa Senhora de Fátima realizam-se no Granho, concelho de Salvaterra de Magos, de 26 a 29 de Julho. Concertos, tasquinhas, espaço jovem e ainda espectáculos de dança, folclore, bailes, um espectáculo infantil e passeios de motas e bicicletas integram a programação que, na vertente religiosa, tem a missa seguida de procissão no domingo à tarde, 28 de Julho.

Sérgio Rossi (23h00 de segunda-feira, 29), Jorge Guerreiro (22h30 de domingo, 28), Cromos da noite (00h15 de sábado, 27) e Neiva (22h30 de sábado, 27) são os cabeça-de-cartaz. Na sexta-feira, 26 de Julho, haverá distribuição de sardinha assada, pão e vinho, à meia-noite.