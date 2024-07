Rancho da Ereira organiza primeiro evento após voltar à actividade

O Rancho Folclórico da Casa do Povo da Ereira voltou à actividade passados quatro anos e está a dar os primeiros passos para continuar uma história que fará 30 anos em 2025. No sábado, 20 de Julho, o grupo vai organizar uma sunset party a partir das 18h00 no Largo da Rua da Fonte. O DJ convidado é o jovem Miguel Mascarenhas (DJ Mike Masca) e há serviço de bar. A par das actividades relacionadas com o folclore, o rancho é forçado a organizar outros eventos para manter o equilíbrio financeiro.

O MIRANTE conversou com o presidente da Casa do Povo, João Mota, na companhia da sua sobrinha Mariana, em Agosto de 2023. Um desejo dos dois era a reactivação do rancho, a única secção que restava à Casa do Povo da Ereira.