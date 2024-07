Semana da Juventude está de volta a Tomar

A Semana da Juventude realiza-se de 19 a 28 de Julho em Tomar. A iniciativa conta com actividades desportivas e culturais que se realizam em diferentes espaços da cidade. O programa começa na sexta-feira, dia 19, com a Exposição Itinerante “Física Sobre Rodas” na Piscina Municipal Vasco Jacob, a mesma actividade repete-se no dia seguinte, no Campo de Jogos EB1 Junceira. Nos dias 19 a 21 de Julho vai haver Festa da Juventude na freguesia da Junceira. No sábado, dia 20, decorre a iniciativa de crossfit Templários Challenge e no domingo, dia 21, terá lugar, nas Escadinhas de Nossa Senhora da Piedade, a mega-aula de step “Step By Step”.

Na segunda-feira, dia 22, haverá um workshop de Iniciação à Culinária pelo Centro de Formação do IEFP e uma Aula especial de HIT, à noite o cinema é gratuito até aos 35 anos no Cine-Teatro Paraíso, com a exibição do filme “Histórias de Bondade”. De 22 a 27 de Julho há semana aberta no ginásio LR Fitness e de 22 a 28 de Julho haverá Escape Room no Espaço Juvenil Garagem. No dia 23, terça-feira, acontece o “Vem viver a aldeia construindo o Bons Sons!”, em Cem Soldos, e à noite vai decorrer um Peddy-Paper nocturno no Coreto da Várzea Pequena.

Quarta-Feira, dia 24, é Dia Aberto nos Bombeiros do Município de Tomar e no Complexo Desportivo. Na quinta-feira, dia 25, a entrada é gratuita até aos 35 anos, no ginásio Wake Up Gym. Sexta-feira, dia 26, há mais um Dia Aberto, desta vez na Guarda Nacional Republicana. No sábado, dia 27, o Mouchão recebe Workshops de Artes Históricas e à noite há um Café Concerto. A terminar a Semana da Juventude, no domingo, dia 28, decorre o Downhill Urbano Pedro Curado e um Sunset com o Dj Salito.