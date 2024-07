Exposição de gravuras de Isabel Macieira na Casa do Brasil em Santarém

Gravuras da autoria de Isabel Macieira vão estar em exposição na Casa do Brasil/Casa Pedro Ávares Cabral, em Santarém, a partir de sábado, 20 de Julho, até 14 de Setembro. A inauguração está agendada para as 16h00. A mostra apresenta obras sob o conceito de ‘Gravura: Um Ritual’ e pode ser visitada das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

Isabel Macieira nasceu em Lisboa, em Fevereiro de 1957, e viveu em Moçambique entre 1961 e 1974. Regressou a Portugal neste último ano e frequentou a Fundação Ricardo Espírito Santo, em Lisboa, onde iniciou a formação académica superior em Arquitectura de Interiores. Mais tarde, em 1993, complementou esse curso com um desenvolvimento de estudos superiores, e posteriormente, concluiu um mestrado em História da Arte Portuguesa na UAlg - Universidade do Algarve, em 2007.

A residir em Tavira, no Algarve, desde 1985, começou dois anos antes, em 1983, uma carreira profissional que se estendeu até 2014, como professora no ensino oficial de artes no 3º ciclo do Ensino Básico e Secundário. Paralelamente, desenvolveu actividade como artista plástica, tendo concebido diversos projetos de difusão artística e participado em várias exposições.

Em 2009, criou com um grupo de outros artistas residentes em Tavira, a associação Casa 5, um projeto de divulgação e desenvolvimento de parcerias artísticas. Desde 1990 que tem participado em exposições em várias localidades do país, como Ponta Delgada, Castro Verde, Porto, Lisboa, Olhão, Faro ou Tavira. Em termos internacionais, a artista expos em países como Espanha ou India.