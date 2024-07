Cinema ao ar-livre na delegação de Azinhaga da Fundação José Saramago

A delegação de Azinhaga da Fundação José Saramago promove uma sessão de cinema ao ar-livre na noite de sábado, 20 de Julho, às 21h00. "Clandestina", de Maria Mire, foi o filme escolhido para pensar as actuais práticas de dissidência política. O evento destina-se a maiores de 12 anos e a entrada é gratuita.



“ (…) mergulhamos no passado e acompanhamos a vivência de uma jovem artista. Convidada a entrar na clandestinidade em Portugal na segunda metade do século XX, Margarida Tengarrinha desempenhou um importante papel na resistência antifascista, tornando-se falsificadora por militância política. Através do anacronismo temporal, Clandestina é como uma missiva a um tempo porvir, uma premonição da possibilidade trágica da história se estar a repetir”, lê-se na sinopse.