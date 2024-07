Festa em honra de Nossa Senhora da Guia no quartel dos bombeiros da Golegã

O quartel dos Bombeiros Voluntários da Golegã é palco da Festa em honra de Nossa Senhora da Guia, de 14 a 18 de Agosto, com serviço de bar, refeições e quermesse. A festa é inaugurada na véspera de feriado, 14 de Agosto, pelos Toc&Foge, às 21h30, e a noite termina com o Dj Stefan. Na noite do dia seguinte toca o Grupo de Gaitas da Golegã, às 21h00, os Kapa Preta e o Dj Nuno Bruno. Sexta-feira actuam as sevilhanas “Las Rocieras”, Xarepa Band e Dj Hugo Luz. No domingo, Patos Bravos às 14h00 e Duo MCA às 21h30.

O desfile e recolha de fogaças tem início às 10h30 do feriado de quinta-feira, dia 15, e começa na Capela de Santo António na Golegã, passando pela Rua Luís de Camões, Rua D. Afonso Henriques, até à Igreja Matriz, onde se celebra a missa por alma dos bombeiros, directores e associados falecidos, às 12h00. Depois continua o desfile até ao quartel, onde ficam em exposição as fogaças até às 19h00, hora do leilão.