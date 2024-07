Municípios apoia festas no concelho de Salvaterra de Magos

Protocolos com as comissões de festas do concelho de Salvaterra de Magos totalizam 51 mil euros.

O município de Salvaterra de Magos está a aprovar protocolos de 8.500 euros para apoiar cada uma das comissões de festas do concelho, além de ser fornecido apoio logístico. Segundo o presidente da câmara, Hélder Esménio, o apoio foi reforçado face ao último ano, seguindo-se as comissões de festas do Granho, Marinhais e Glória do Ribatejo.