“Profecia II” é um espectáculo de dança sobre a liberdade e o futuro

O Centro Cultural de Samora Correia vai ser palco do espectáculo “Profecia II”, no dia 20 de Julho, uma produção da Let Me Dance School, uma escola de dança associada à Atenugisc. A professora responsável, Marisa Rocha, que lecciona há sete anos no contexto do associativismo, tem realizado vários espectáculos de final de ano que têm vindo a ganhar crescente reconhecimento. A Let Me Dance School envolve cerca de 70 alunos, com idades entre os 6 e os 18 anos, exceptuando a classe de senhoras que não participará neste evento.

No âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, a escola de dança apresentou em Março o espectáculo “Profecia I”, que está interligado com a nova performance de Julho. O primeiro espectáculo retratou a vida antes da Revolução dos Cravos, com um enfoque especial na condição das mulheres subjugadas aos homens e na escassa liberdade da época. O evento concluiu com a mensagem de que a liberdade foi conquistada, mas deixou a interrogação “até quando?”.

O novo espectáculo, com a duração de uma hora e dez minutos, posiciona-se a partir de 2010 e é inspirado por uma visão pessoal da professora. “Conseguimos a nossa liberdade e independência, mas não a utilizamos da melhor forma e corremos o risco de a perder. O espectáculo aborda temas como o surgimento da Internet, a crise dos refugiados, a pandemia, a saúde mental e as alterações climáticas”, explicou a responsável.

Uma personagem central narrará a história através de um diário, expressando os sentimentos vividos, complementado por diversas coreografias. O espectáculo incita à reflexão sobre o futuro da humanidade e enfatiza que a esperança, a sabedoria e o amor são essenciais para evitar a perda de tudo o que foi conquistado.