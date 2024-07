Sociedade Recreativa Operária encena o ‘Nosso Frei Luís de Sousa’ em Santarém

A secção de teatro da Sociedade Recreativa Operária (SRO) de Santarém estreia na noite de terça-feira, 23 de Julho, pelas 21h30, a peça ‘Nosso Frei Luís de Sousa’, no Convento São Francisco, em Santarém. O espectáculo repete nas noites de quinta-feira, dia 25, e sábado, 27 de Julho, sempre à mesma hora e no mesmo local.

Criada a partir do texto original de Almeida Garrett, o enredo foca uma das obras mais belas da dramaturgia portuguesa, onde se conta uma hipotética lenda baseada na personagem real de Manuel de Sousa Coutinho, casado com D. Madalena de Vilhena, que reza para que o seu primeiro marido regresse da batalha de Alcácer Quibir, já durante o período de ocupação espanhola.

‘Nosso Frei Luís de Sousa’ surge a partir desta obra, com linhas de reflexão conjunta sobre algumas questões dos dias de hoje: o patriotismo, a identidade, a culpa, o sebastianismo, ou os valores morais vigentes. É um trabalho dramatúrgico feito em conjunto com alunos do curso profissional de artes do espectáculo da Escola Secundária Ginestal Machado, e os vários actores e actrizes aderiram ao repto lançado pela SRO sobre a figura de Manuel de Sousa Coutinho (Frei Luís de Sousa). A encenação e selecção musical pertence a Pedro Oliveira, sendo o acesso ao local limitado pela lotação admissível com controlo de entrada.