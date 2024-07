Tomar recebe comemorações do Dia de Santiago

As Comemorações do Dia de Santiago vão decorrer em Tomar entre os dias 25 e 28 de Julho. No Dia de Santiago, quinta-feira, dia 25, no Posto de Turismo há Mostra “Coisas do Caminho de Santiago”, o Convento de Cristo recebe a Tertúlia “O Caminho de Santiago e o Turismo – Fenómeno religioso a experiência turístico-cultural”, enquanto que a missa solene presidida pelo Bispo de Santarém Dom José Traquina vai ter lugar na Igreja de São João Baptista.

Sexta-feira, dia 26, vai realizar-se o Jantar com Alma Peregrina no restaurante Taverna D’Talha, seguido de Queimada Galega (pela Thomar Honoris) no Largo do Pelourinho. No domingo, dia 28, de manhã, acontece a missa solene e música de ofertório em gaita de foles por Carlos Sousa, na Igreja de São João Baptista. Da parte da tarde, vai decorrer uma Feira da época e animação cultural na Praça da República.

Ao longo dos quatro dias do evento, vai estar em exibição, na Sala Multimédia do Convento de Cristo, uma projecção de fotografias da autoria de Lee Sandstead, que esteve patente cerca de um ano na Igreja de Santiago de Lisboa. A organização do evento está a cargo do Convento de Cristo, município de Tomar, Paróquia de Tomar, Associação Portuguesa dos Amigos do Apóstolo Santiago e Thomar Honoris.