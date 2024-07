Arraial na Aldeia pretende dinamizar a Carregueira e manter vivas as tradições

O Arraial na Aldeia regressa à freguesia da Carregueira nos dias 26, 27 e 28 de Julho, no centro comunitário da freguesia. O evento é realizado pela Associação de Danças e Cantares “Os Camponeses” da Carregueira e pretende dinamizar a freguesia com actividades para a população mais jovem, mas preservando as tradições. A iniciativa também conta com mostra de artesanato e gastronomia.

O programa começa dia 26 de Julho pelas 19h00. A zona de restaurante abre todos os dias a partir das 21h00. No primeiro dia a animação musical começa a partir da uma da manhã com Hélder Costa. No dia 27, a partir das 19h00, actua o DJ Hot Crazy Boy, como os RH Música a actuar a partir da uma da manhã. No último dia, a partir das 17h00, entra em palco o DJ African Groove, seguido pelo Festival Folclore duas horas depois. O evento termina depois das 21h00 com a actuação do duo musical Paula e Dery.