Escuteiros de Fátima vão participar no “AcaPicos 2024”

Os escuteiros do CNE – Agrupamento 682 Fátima vão participar na actividade internacional “AcaPicos 2024”, iniciativa que decorre entre 17 e 24 de Agosto nos Picos da Europa, Espanha. Na reunião da câmara municipal que se realizou a 15 de Julho, o executivo aprovou um apoio financeiro para financiar parte dos encargos decorrentes do valor da viagem.

O “AcaPicos 2024” é uma actividade que tem como principais objectivos o envolvimento do agrupamento na vivência da dimensão internacional do escutismo, dando aos jovens a oportunidade de visitar outro país, conhecer outras línguas e tradições, além de desenvolver objectivos educativos previstos no sistema de progresso do escutismo a nível individual e de grupo. Para patrocinar os custos inerentes à deslocação, a câmara municipal aprovou um apoio financeiro até quase 5.500 euros, montante correspondente a uma comparticipação de 50% dos encargos da viagem.