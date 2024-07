200 jovens de todo o mundo participam em projectos de Verão da associação H2O

A "H2O" - Associação de Jovens de Arrouquelas está a acolher este Verão mais de duas centenas de jovens de várias partes do mundo para participar em diversos projectos internacionais e nacionais, promovendo a sustentabilidade, interculturalidade, preservação ambiental, e inclusão social. Entre os principais projectos destacam-se o "Eco Youth: Crafting Sustainable Youth Work" (24 de Junho a 2 de Julho), que reuniu 30 jovens de 12 países para discutir e desenvolver estratégias de sustentabilidade; o Campo de Trabalho Internacional "Um Novo Olhar Sob Arrouquelas" (6 a 17 de Julho), em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), que juntou jovens de vários países para construir um Jardim Panorâmico, promovendo a interculturalidade e o uso de materiais reciclados; "A Floresta é a Nossa Casa" (25 de Julho a 25 de Agosto), que envolve 10 voluntários de oito países, como Rússia, Chéquia, Jordânia, Espanha, Suécia, entre outros, em actividades de preservação florestal e prevenção de incêndios; o "Erasmus + a Conectar a Juventude Europeia Através do Desporto" (1 a 10 de Setembro), com jovens de seis países para explorar a diversidade cultural da Europa através de actividades desportivas e debates; e o "Youth-Powered Transformation: Unleashing Learning Potential" (24 Outubro - 01 Novembro), que é uma formação internacional que capacitará organizações e trabalhadores jovens para melhorar o trabalho com jovens NEET e promover o voluntariado.

Adicionalmente, a H2O, em colaboração com o IPDJ, desenvolve os programas "Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas" e "Geração Z" (8 de Julho a 9 de Setembro), focados na preservação ambiental e apoio a pessoas necessitadas. Entre 10 e 13 de Julho, a actividade "Acampar para Capacitar" proporcionou a pessoas com deficiência a participação em actividades desportivas e recreativas. A associação está também envolvida em projectos de longo prazo do Corpo Europeu de Solidariedade e estágios profissionais com o IEFP. Por fim, a H2O está na fase final da construção da sua nova sede social, um projecto iniciado em 2022 com um custo já superior a 200 mil euros.

A “H2O” tem 26 anos de existência. Está sediada na aldeia de Arrouquelas, concelho de Rio Maior, com cerca de 800 habitantes. “O objectivo da associação é mitigar as desigualdades entre as áreas rurais e as áreas urbanas, munindo os jovens de experiências e oportunidades a que nem sempre têm acesso”, refere a organização.