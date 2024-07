Arruda dos Vinhos vai estar em festa de 6 a 18 de Agosto

Arruda dos Vinhos está em contagem decrescente para os seculares Festejos em Honra de Nossa Senhora da Salvação. De 6 a 18 de Agosto a vila vai estar animada para receber todos aqueles que querem viver a tradição anual.

O certame é organizado pela Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos. O presidente do município, Carlos Alves explica que a festa anual tem vindo a crescer, mas com continuidade. A novidade é que este ano o Jardim do Morgado vai ter uma programação própria até porque a ideia passa pelas pessoas circularem pelos vários espaços da vila porque têm muitas opções e pontos de interesse.

A ligação entre o sagrado e o profano mantém-se e a festa encerra com fado, no dia 18 de Agosto. Os festejos têm uma forte componente tauromáquica e este ano vai haver uma largada de toiros extra. Arruda dos Vinhos tem um corpo médico em permanência, em articulação com os bombeiros e Protecção Civil Municipal, para garantir a segurança e assistência durante as largadas. O município tem feito a manutenção das tronqueiras e já substituiu as mais antigas, como por exemplo em frente ao edifício da câmara.

Num programa para todas as gerações, destaque para as apostas musicais com Tony Carreira a subir ao palco no dia 9 de Agosto e a Banda da Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos com o músico FF no dia 10 de Agosto. Há Jazz no Terreiro vai ter um concerto tributo a Pink Floyd, com a banda After Floyd, no dia 11 de Agosto e dia 12 actua a cantora Mónica Sintra. Noite brasileira, tributo a Coldplay, Ricardo Velho, Jimmy P, Sangre Ibérico e Teresinha Landeiro são outros dos convidados musicais.

Festival de folclore, discos na escada, exposições e noite de sardinha assada fazem parte do programa que conta com o envolvimento do movimento associativo.

